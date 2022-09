“Giornate europee del patrimonio”: sabato 24 e domenica 25 settembre iniziative al Museo archeologico di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Tornano le “Giornate europee del patrimonio”, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema italiano riguarda il “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future e il museo è chiamato a svolgere un ruolo di promotore della cultura della […]

CAMPI BISENZIO – Tornano le “Giornate europee del patrimonio”, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il tema italiano riguarda il “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future e il museo è chiamato a svolgere un ruolo di promotore della cultura della sostenibilità. Il Museo archeologico di Gonfienti ha raccolto l’invito europeo a presentare gli istituti di cultura in un’ottica “green”, promuovendo e adottando pratiche di riciclaggio e riduzione rifiuti. Il museo promuove quindi un laboratorio nel segno della creatività rivolto ai più piccoli con la buona pratica del riuso e del recupero dei materiali, un modo di ridurre gli sprechi per le giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre. Prenotazione a info@museogonfienti.it fino a esaurimento posti. (Orario laboratorio, per bambini da 5 a 11 anni: primo turno 10.30, secondo turno 11.45. Costo 3 euro).