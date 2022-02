Giorno del Ricordo. Assessore Madau “Polemiche strumentali”

SESTO FIORENTINO – “Prendiamo atto dell’insoddisfazione di alcune forze politiche per l’incontro con lo storico Malavolti in occasione del Giorno del Ricordo. Una polemica strumentale e preconcetta sollevata da chi, evidentemente, avrebbe voluto vedere confermata la propria visione intrisa di ideologia di queste tragiche vicende, ma si è trovato davanti uno studioso che, in maniera […]

SESTO FIORENTINO – “Prendiamo atto dell’insoddisfazione di alcune forze politiche per l’incontro con lo storico Malavolti in occasione del Giorno del Ricordo. Una polemica strumentale e preconcetta sollevata da chi, evidentemente, avrebbe voluto vedere confermata la propria visione intrisa di ideologia di queste tragiche vicende, ma si è trovato davanti uno studioso che, in maniera rigorosa, ha proposto una lettura ampia e complessiva dei fatti drammatici che hanno insanguinato il confine orientale, dei suoi lutti e di un dolore che meritano rispetto”.

Lo afferma l’assessore alla Cultura Jacopo Madau.

“Abbiamo promosso un momento di approfondimento – prosegue l’assessore Madau – in attuazione di quanto previsto dalla legge istitutiva della ricorrenza e che ne rispecchia pienamente lo spirito: con rigore storico, riconosciuto anche da chi a posteriori sta sollevando critiche incomprensibili, il relatore ha ripercorso oltre un secolo di storia, fornendo elementi indispensabili per comprendere i tragici fatti avvenuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale lungo il confine orientale. È un vero peccato che, anziché cogliere questa occasione di approfondimento, condivisione e memoria, alcune forze politiche preferiscano operare semplificazioni fuori dalla realtà, peraltro accompagnate, giovedì, da ben preparati schiamazzi in sala, irrispettose dei fatti trattati e di uno studioso serio e appassionato, mostrando immaturità istituzionale e impreparazione politica”.