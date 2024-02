Giorno del ricordo, le celebrazioni a Poggio a Caiano e Carmignano

PRATO – Iniziano domani le celebrazioni nei due Comuni medicei della provincia di Prato per il “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle Foibe. Alle 10, di domani venerdì 9 febbraio, il Comune di Poggio a Caiano organizza alle Scuderie Medicee un incontro con le terze classi della media “Filippo Mazzei”, con lettura di […]

PRATO – Iniziano domani le celebrazioni nei due Comuni medicei della provincia di Prato per il “Giorno del ricordo”, in memoria delle vittime delle Foibe. Alle 10, di domani venerdì 9 febbraio, il Comune di Poggio a Caiano organizza alle Scuderie Medicee un incontro con le terze classi della media “Filippo Mazzei”, con lettura di brani di scrittori e poeti che hanno ricordato l’esodo (Umberto Saba, Nelida Milani, Fulvio Tomizza, Guido Miglia) e la proiezione di parti di due film documentari: “Il canto degli italiani” e “Il sorriso della patria”. Al ricordo delle Foibe intervengono Diletta Bresci, assessore alla Cultura e vicesindaco, Patrizia Cataldi, assessore all’Istruzione, Alberto Ambuchi, ex docente di italiano e storia. Poggio a Caiano tributerà un ulteriore omaggio alle vittime delle Foibe domenica 11 febbraio con una deposizione (alle 10) di una corona d’alloro nel giardino “Martire delle Foibe” (via Indipendenza). Il “Giorno del Ricordo” a Carrmignano vivrà con la commemorazione promossa dal Comune per sabato 10 febbraio (alle 10.30) nel giardino di via Gino Bartali a La Serra.