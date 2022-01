“Giorno della memoria”, due le iniziative in programma a Signa

SIGNA – Due le iniziative in programma domani, giovedì 27 gennaio, “Giorno della memoria”, a Signa. Iniziative organizzate dal Comune di Signa e che si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid. Alle 16, in piazza della Repubblica, svelamento della lapide contro lo sterminio nazi-fascista posta sulla facciata del palazzo comunale, alla presenza della sezione di Signa dell’Anpi e dell’Associazione nazionale ex deportati. Alle 21, invece, in Salablu, proiezione del film “Nebbia in agosto” di Kai Wessel, appuntamento organizzato in questo caso in collaborazione con Anpi Signa e gruppo trekking Signa.