Giorno della Memoria: gli appuntamenti a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si avvicina il Giorno della Memoria e anche a Sesto Fiorentino è in programma un intenso cartellone di appuntamenti. Martedì 24, mercoledì 25 e venerdì 27 gennaio il gruppo “Leggere insieme” terrà una serie di letture tratte da “16 ottobre 1943” di Giacomo Debenedetti e “Il violino di Auschwitz” di Anna Lavatelli riservati agli alunni delle scuole Lombardo Radice, Pescetti e Cavalcanti. Martedì 24 gennaio, alle 21 presso il Teatro di San Martino, la compagnia Uthopia metterà in scena “Processo a dio” di Stefano Massini (prenotazioni processoadiosesto@gmail.com, ingresso euro 10). “La bici di Bartali e altre storie” è il titolo dell’appuntamento per bambini da 8 anni in su a cura di Francesco Viliani che si terrà venerdì 27 gennaio, alle 17,30 presso la Biblioteca Ragionieri (prenotazioni 0554496851 – www.bibliosestoragazzi.it/eventi). Sempre il 27 gennaio, alle 21 presso l’Unione Operaia di Colonnata, sarà proiettato il documentario “Il senso di Hitler” di Petra Epperleine e Michael Tucker (ingresso gratuito).

Lo stesso giorno, Libreria Rinascita, Cinema Grotta e Auser Ex Libris propongono un doppio appuntamento dedicato al romanzo “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman: alle 18, presso la Libreria, Carlo Avolio terrà una conferenza-lezione dedicata all’opera; alle 21, presso il Cinema Grotta sarà proiettato l’omonimo film di Jerry Schatzberg. Sabato 28 gennaio, presso l’Unione Operaia di Colonnata, andrà in scena lo spettacolo “La mia vita prigioniera – Il diario di Elio Bartolozzi”, con una rappresentazione mattutina riservata alle scuole e un incontro pomeridiano, alle 16,30, aperto a tutti, al quale prenderanno parte Marta Baiardi (Isrt e curatrice del libro “La mia vita prigioniera”) e Neri Binazzi, docente dell’Università di Firenze. A seguire lo spettacolo teatrale a cura di Diremare Teatro. La Scuola di Musica “Bruno Bartoletti” e Liberarte chiuderanno il programma delle iniziative legate al Giorno della Memoria domenica 29 gennaio alle 17 presso Villa San Lorenzo con “Per non dimenticare. Letture e interventi musicali”.