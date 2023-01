Giorno della Memoria: le iniziative a Calenzano

CALENZANO – In occasione del Giorno della Memoria sono in programma a Calenzano alcune iniziative, per ricordare la tragedia della Shoah. Si comincia questa sera, martedì 24 gennaio, alle 21 a CiviCa con “Non solo parole: Memoria” nel ciclo di incontri “Racconti, poesie, sogni e canzoni” a cura di Letizia Fuochi. Prenotazione obbligatoria al numero 055 […]

CALENZANO – In occasione del Giorno della Memoria sono in programma a Calenzano alcune iniziative, per ricordare la tragedia della Shoah. Si comincia questa sera, martedì 24 gennaio, alle 21 a CiviCa con “Non solo parole: Memoria” nel ciclo di incontri “Racconti, poesie, sogni e canzoni” a cura di Letizia Fuochi. Prenotazione obbligatoria al numero 055 8833421. Venerdì 27 gennaio, Giorno della Memoria, sempre in biblioteca, alle 17.30 ci sarà “L’albero dei giusti”, letture a cura dell’associazione Amici di Civica. In calendario anche appuntamenti che vedranno coinvolti gli alunni dell’Istituto comprensivo di Calenzano, in collaborazione tra il Comune e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo stesso: martedì 31 gennaio, prima della seduta del consiglio comunale, gli studenti interverranno nella sala consiliare Nilde Iotti del municipio raccontando la Shoah con “La vera libertà: dal buio alla luce”. Gli alunni consegneranno ai consiglieri comunali un giornale elaborato a scuola sul tema della memoria. Mercoledì 1 febbraio alle 10 gli studenti della scuola “Arrighetto da Settimello” incontreranno Kitty Braun, sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen Belsen, che racconterà la propria storia e porterà la sua testimonianza.