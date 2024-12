Giovani Democratici: “La tramvia è un progetto di cui le nostre comunità hanno bisogno”

CAMPI BISENZIO – “La tramvia è un progetto di cui le nostre città e le nostre comunità hanno bisogno”: a dirlo, in una nota, sono i Giovani Democratici di Campi Bisenzio, “il punto – spiegano – da cui, come Comuni parte di una stessa Città metropolitana, dobbiamo partire. I collegamenti tra Campi Bisenzio e Firenze sono insufficienti e, troppo spesso, i servizi di Autolinee Toscane non rispettano gli orari previsti, penalizzando i cittadini e rendendo gli spostamenti una sfida continua. Le recenti dichiarazioni del sindaco Tagliaferri ci preoccupano profondamente: il rischio concreto di non vedere mai realizzato un collegamento su ferro sicuro, puntuale ed efficiente è inaccettabile. Inaccettabile per la città di Campi Bisenzio e, soprattutto, per i giovani, che non possono rinunciare a un mezzo di trasporto pubblico moderno e veloce per spostarsi tra il centro di Campi, la frazione di San Donnino e Firenze”.

E ancora: “La tramvia rappresenta un’opera strategica per il territorio. È una questione che riguarda l’intera comunità e che non possiamo permetterci di abbandonare. Siamo di fronte a un bivio: con una scadenza europea fissata a giugno 2026 e un finanziamento di 220 milioni di euro già stanziato, perdere questa opportunità sarebbe un fallimento clamoroso, non solo politico ma anche sociale e ambientale. Non possiamo rinunciare a obiettivi di ampio respiro per mancanza di coraggio e non possiamo soccombere alla paura ingiustificata. Basta perdere tempo in discussioni sul tracciato finale: serve un impegno concreto per realizzare un’infrastruttura che serva aree densamente abitate come San Donnino e parte della zona sud di Campi Bisenzio, troppo spesso dimenticata. Si tratta di un progetto che permetterà finalmente un collegamento tra le frazioni, attualmente un problema che però sarà sicuramente lenito con l’arrivo della tramvia”.

“Il futuro della nostra città – concludono – dipende dalle scelte che facciamo oggi. Come Giovani Democratici di Campi Bisenzio e di Firenze, chiediamo all’amministrazione e a tutte le parti coinvolte di assumersi la responsabilità di portare avanti questo progetto, dimostrando visione e coraggio per il bene della comunità. Non lasciamo che questa occasione ci sfugga di mano. La tramvia non è solo un’infrastruttura: è uno dei simboli del progresso e della sostenibilità che vogliamo per Campi Bisenzio e per le generazioni future, perseguendo modelli che non contrappongano capoluogo e provincia, ma che anzi agiscano per distribuire opportunità e sviluppo in modo equo”.