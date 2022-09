Giovani e agricoltura: un incontro al Consorzio Agrario

SESTO FIORENTINO – Agricoltura, un incontro per conoscere le opportunità del settore per i giovani under 40 che vogliono scommettere sull’agricoltura. L’appuntamento è il mercoledì 7 settembre, dalle ore 9.30, al Consorzio Agrario di Sesto Fiorentino (via dell’Osmannoro, 238) con l’incontro dal titolo “Per scrivere insieme il nostro futuro” incentrato sul pacchetto giovani della Regione […]

SESTO FIORENTINO – Agricoltura, un incontro per conoscere le opportunità del settore per i giovani under 40 che vogliono scommettere sull’agricoltura. L’appuntamento è il mercoledì 7 settembre, dalle ore 9.30, al Consorzio Agrario di Sesto Fiorentino (via dell’Osmannoro, 238) con l’incontro dal titolo “Per scrivere insieme il nostro futuro” incentrato sul pacchetto giovani della Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale nelle campagne attraverso contributi per gli investimenti e premi di primo insediamento per le nuove imprese. L’appuntamento è l’occasione per conoscere tempi, modalità, agevolazioni previste, scadenze sui bandi giovani ma anche poter esporre domande e trovare risposte adeguate e puntuali grazie alla partecipazione di tecnici ed esperti.

All’incontro parteciperanno in qualità di relatori Aldo Galetti (Area Tecnica / CAA Coldiretti Toscana), Stefania Saccardi (Vice Presidente Regione Toscana e Assessore all’Agroalimentare), Luca Baldassini (CAA Coldiretti Firenze Prato), Guido Pacini (Referente Giovani Coldiretti Firenze Prato). Coordina i lavori Barbara Battistello (Direttore Coldiretti Firenze Prato)