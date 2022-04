“Giovanna, storie di una voce” al Cinema Grotta

SESTO FIORENTINO – Sarà ospite dell’Istituto de Martino di Sesto Fiorentino e dello Spazio Alfieri di Firenze la regista Chiara Ronchini fresca della presentazione al Torino Film Festival in prima mondiale di “Giovanna, storie di una voce”, il film documentario che racconta il percorso di una delle personalità più originali e ricche di tutta la musica italiana, Giovanna Marini. La grande artista e ‘pasionaria’ della nostra tradizione musicale, una vita di canti, racconti, incontri per tutto il Paese, a fianco di compagni di strada come Pasolini, Calvino, Dario Fo, Roberto Leydi, De Gregori, Gianni Bosio, raccontando lotte, passaggi storici e personali, con quella che lei chiama ‘musica, ma dall’altra parte del Potere’.

Un viaggio visivo e sonoro che ripercorre vita voce e pensiero di questa Instancabile musicista, cantante, compositrice, ricercatrice, insegnante, interprete battagliera e riflessiva delle lotte sociali e umanitarie. Giovanna Marini racconta Storia e storie per musica da tutta una vita. Dal 1958 compone, raccoglie e interpreta canti di tradizione orale, tessendo una Storia “altra” del nostro Paese, fatta di voci, persone, percorsi che non appartengono alla Storia dei grandi e dei famosi. Voce sorprendente, donna incredibile, fuori da ogni schema e scuola, Giovanna Marini attraversa inarrestabile da 60 anni luoghi, lotte e movimenti di tutta Italia con una chitarra tra le braccia. A partire dal suo percorso artistico, il film tesse una Storia antropologica e sociale del Paese, tra immaginario d’archivio e contemporaneo, ricostruendo una memoria che lontana da logiche nostalgiche vede nelle pieghe del passato un mondo sommerso di possibilità per il futuro. Un viaggio per l’Italia in cui le immagini d’archivio sono colonna sonora e le musiche, attraverso la voce di un’artista unica, sono la nostra storia.

Giovanna Marini, musicista, interprete, compositrice, didatta, è voce unica nel panorama sonoro. Mercoledì 20 aprile il documentario sarà presentato alle 18 al Cinema Grotta e alle 21 allo Spazio Alfieri di Firenze. Ingresso Cinema Grotta: Intero 6 euro – ridotto 5 euro euro, tessera Firenze al Cinema 4 euro. Ingresso Spazio Alfieri: intero 6 euro – ridotto soci coop e under 18,5 euro.