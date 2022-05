Giovanni Rodi nuovo incaricato dall’amministrazione comunale per legalità e sicurezza a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha individuato Giovanni Rodi (nella foto nel giorno della consegna del premio “Levriero Città di Campi”) come esperto in materia di legalità e sicurezza urbana. L’ex luogotenente dei Carabinieri di Campi Bisenzio è oggi in pensione e svolgerà l’incarico a titolo gratuito. “La scelta – spiegano dal Comune – è ricaduta su Rodi in virtù della lunga esperienza maturata a servizio delle persone e delle istituzioni locali per combattere efficacemente illegalità e delinquenza, nonché della conoscenza approfondita che lo stesso ha del territorio e delle sue problematiche in termini di sicurezza urbana”. “Sono molto contento di questa opportunità che mi ha dato il sindaco, – ha detto Rodi – cercherò di fare del mio meglio per dare un contributo per la sicurezza e la legalità in questa comunità a cui tengo in modo particolare. Per me Campi Bisenzio è il paese adottivo, perché ci ho vissuto 24 anni e continuerò a viverla. Ringrazio il Sindaco e l’amministrazione per questo incarico. Le priorità condivise con l’amministrazione sono la lotta allo spaccio di stupefacenti, il contrasto ai reati ambientali e all’abbandono dei rifiuti, la sicurezza e la legalità sui luoghi di lavoro”. Sono previsti, nelle prossime settimane, incontri di ascolto e confronto con i cittadini, nelle frazioni, con il sindaco e lo stesso Rodi.