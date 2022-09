Giovedì 15 suona la campanella: tutte le informazioni e le date di inizio di mensa e trasporto scolastico a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Giovedì 15 settembre suonerà la campanella per tutti gli alunni e studenti che frequentano le scuole d’infanzia, primarie e la secondaria di primo grado di Lastra a Signa. Per i nidi le attività sono già partite lo scorso 6 settembre. In particolare sono 476 gli iscritti alla scuola secondaria di primo […]

LASTRA A SIGNA – Giovedì 15 settembre suonerà la campanella per tutti gli alunni e studenti che frequentano le scuole d’infanzia, primarie e la secondaria di primo grado di Lastra a Signa. Per i nidi le attività sono già partite lo scorso 6 settembre. In particolare sono 476 gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, 781 alle primarie, 418 alle scuole d’infanzia e 121 ai nidi d’infanzia del territorio. Gli alunni di tutte le scuole potranno entrare in classe senza mascherina come da circolare del Ministero dell’istruzione dello scorso 19 agosto. Non ci sarà più la Dad (la didattica a distanza), la presenza di casi positivi in classe non interromperà le lezioni in presenza, uscite didattiche o viaggi di istruzione.

Il servizio di trasporto inizierà domani 15 settembre, mentre il servizio di refezione scolastica partirà dal 26 settembre (o dal 27 settembre per le scuole che sono sede di seggio elettorale). Il pre e post scuola partirà dal 3 ottobre per quelle scuole che hanno raggiunto i numeri sufficienti per l’attivazione. Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, insieme alla dirigente scolastica Eleonora Marchionni effettuerà domani, 15 settembre, un giro di saluti in occasione del suono della prima campanella dell’anno scolastico, sarà inoltre consegnata a tutti gli alunni e studenti una lettera di auguri per l’inizio della scuola a firma del sindaco e dell’assessore alla pubblica istruzione. Infine prosegue anche quest’anno il progetto educativo “L’acqua del sindaco arriva nelle scuole” a cura di Publiacqua con la consegna delle borracce gratuite ai bambini di prima elementare con l’obiettivo di favorire la diminuzione dell’utilizzo della plastica nelle scuole.