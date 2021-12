Giovedì 23 dicembre il “Concerto di Natale” della Pro Lastra – Enrico Caruso

LASTRA A SIGNA – Appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica, quello in programma domani, giovedì 23 dicembre, e organizzato dalla Pro Lastra – Enrico Caruso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa. La sede dell’associazione, infatti, in via Diaz 116, con inizio alle 21.15, ospiterà il “Grande concerto di […]

LASTRA A SIGNA – Appuntamento da non perdere per gli amanti della musica classica, quello in programma domani, giovedì 23 dicembre, e organizzato dalla Pro Lastra – Enrico Caruso in collaborazione con il Comune di Lastra a Signa. La sede dell’associazione, infatti, in via Diaz 116, con inizio alle 21.15, ospiterà il “Grande concerto di Natale”, serata che si svolgerà nel rispetto dell’attuale normativa sanitaria anti Covid. A esibirsi saranno Giorgio Casciarri (tenore), Sara Gervaso (soprano) e Franco Rossi (baritono), accompagnati al pianoforte da Eugenio Milazzo e con il quale eseguiranno arie e duetti da opere famose (ingresso gratuito). Quella di domani sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale e buone feste con tutti i presenti.