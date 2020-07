Giovedì 23 luglio alle 10.30 il funerale di Piero Ciardi nella Pieve di San Giovanni

SIGNA – Lisa Ciardi non è solo una collega de “La Nazione”. E’ anche un’amica di Piananotizie, è soprattutto un’amica personale, sia di chi scrive, sia delle mia colleghe, Elena Andreini ed Elisa Gentilini. Con lei abbiamo condiviso tanti momenti insieme, anche in passato. Con lei, personalmente, posso dire che il percorso professionale lo abbiamo iniziato sulla stessa “barca”. E’ con profondo dispiacere, quindi, che condividiamo, anzi vogliamo condividere anche questo momento con lei. La perdita di un genitore è qualcosa che non si può descrivere, né raccontare, proprio come ha scritto la stessa Lisa in un bellissimo post su Facebook. “Abituati” come siamo a farlo con il dolore degli altri, ci troviamo del tutto impreparati quando ci riguarda da vicino. E, in certi casi, è “meglio” affidarsi ai pensieri in libertà che ognuno di noi ha sicuramente dentro il proprio cuore e, per chi crede, alla preghiera. Ieri sera, infatti, ci è arrivata la notizia della morte del babbo di Lisa, Piero, i cui funerali saranno celebrati domani, 23 luglio, nella Pieve di San Giovanni alle 10.30, a Signa. Fino a domani, invece, per chi volesse salutarlo un’ultima volta, lo può fare nella chiesa di San Lorenzo, sempre a Signa. Noi, non la redazione di Piananotizie, ma i colleghi, gli amici, la abbracciamo fortissimo insieme al marito Fabrizio, anche lui collega de “La Nazione”, al figlio Giulio, alla mamma. E condividiamo, in questo breve pensiero che è molto più che un “abbraccio virtuale”, le parole che Lisa ha dedicato al babbo, pubblicando anche l’immagine che lo ritrae, sorridente, in mezzo al mare, su una barca, due delle sue più grandi passioni.

“Tante volte ho cercato le parole giuste per raccontare il dolore degli altri. Ne trovo meno per raccontare il mio, nostro.

Posso solo dire che se dovessi fare un libretto d’istruzioni per la vita, metterei la tua. E che per me sei stato un amico, un complice e un alleato, oltre che un padre. Per chi vuole salutare il babbo Piero, la salma sarà dalle 14.30 alla chiesa di San Lorenzo di Signa. I funerali si terranno invece domani alle 10.30 nella pieve di San Giovanni a Signa”.