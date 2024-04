Giovedì 25 aprile le celebrazioni per il 79° anniversario della liberazione 

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà giovedì 25 aprile. Alle 10 si terrà la partenza del corteo da piazza del Comune che attraverserà le vie del centro storico per arrivare alle 10.30 in piazza Pertini dove si terrà la […]

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ricorderà l’anniversario della liberazione dal nazifascismo con una cerimonia che si terrà giovedì 25 aprile. Alle 10 si terrà la partenza del corteo da piazza del Comune che attraverserà le vie del centro storico per arrivare alle 10.30 in piazza Pertini dove si terrà la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti. seguire, sempre in piazza Pertini, gli interventi del sindaco, dei rappresentanti della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa, di Aned Firenze e di un rappresentante del consiglio comunale dei ragazzi. Accompagnerà la cerimonia la banda musicale della Misericordia di Malmantile. Saranno inoltre deposte corone d’alloro al monumento ai caduti a Ponte a Signa, Porto di Mezzo, Ginestra Fiorentina, Brucianesi, Masso della Gonfolina, Malmantile.

Alle 16 in sala consiliare si terrà la premiazione del concorso letterario “Una storia partigiana”, promosso dalla sezione Anpi Bruno Terzani in collaborazione con il Comune. Sempre nell’ambito delle iniziative della liberazione, giovedì 2 maggio alle 21.15 al Teatro delle Arti si terrà la proiezione del docufilm “Don Milani- tutto è possibile”, scritto e diretto da Giovanna Carli e promosso in collaborazione con eremo di Lecceto (ingresso libero).