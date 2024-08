Giovedì 29 si corre il “Memorial Fanini” di ciclismo: modifiche alla viabilità

CAMPI BISENZIO – Giovedì 29 agosto si corre il “Memorial Fanini” di ciclismo e il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità dalle 14 alle 20. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della corsa, infatti, saranno completamente chiuse al traffico via Buozzi fino all’incrocio con via Tesi, piazza Dante, via […]

CAMPI BISENZIO – Giovedì 29 agosto si corre il “Memorial Fanini” di ciclismo e il Comune di Campi Bisenzio ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità dalle 14 alle 20. Per garantire lo svolgimento in sicurezza della corsa, infatti, saranno completamente chiuse al traffico via Buozzi fino all’incrocio con via Tesi, piazza Dante, via Santo Stefano, via Roma e piazza Gramsci. Oltre alle suddette chiusure, tutte le strade limitrofe o direttamente coinvolte dall’evento saranno soggette a limitazioni. La cittadinanza è invitata a organizzarsi per tempo e utilizzare percorsi alternativi per minimizzare i disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo indicato. E’ possibile consultare l’elenco completo delle strade interessate sul sito Internet del Comune di Campi Bisenzio e, per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Sport o al Comando di Polizia Municipale.