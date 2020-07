Giovedì sotto le stelle con il mercato di sera nelle strade del centro cittadino

SESTO FIORENTINO – Edizione straordinaria, domani 16 luglio, del mercato. I banchi saranno aperti nelle piazze del centro in occasione dei “Giovedì sotto le stelle” le occasioni di shopping serali promossi dal centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa insieme al Comune. Il mercato by night sarà allestito dalle 19 alle 24 in piazza Vittorio Veneto, piazza […]

SESTO FIORENTINO – Edizione straordinaria, domani 16 luglio, del mercato. I banchi saranno aperti nelle piazze del centro in occasione dei “Giovedì sotto le stelle” le occasioni di shopping serali promossi dal centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa insieme al Comune. Il mercato by night sarà allestito dalle 19 alle 24 in piazza Vittorio Veneto, piazza IV Novembre, via Cavallotti, via Verdi e via Dante Alighieri, mentre i negozi del centro durante quell’orario resteranno aperti.