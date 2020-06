Giovedì sotto le stelle: la voglia matta di ritrovarsi

SESTO FIORENTINO – Mercatino e molti negozi aperti nel centro cittadino per la seconda serata, ieri 25 giugno, dei Giovedì sotto le stelle, lo shopping notturno promosso dal Comune insieme al centro commerciale naturale Sesto Sotto Casa. Ad annunciare la seconda serata di acquisti sotto le stelle, le bandierine colorate lungo le strade del centro: via Cavallotti, via Verdi, via Alighieri e ieri sera molte persone si sono ritrovato (tanti anche con la mascherina indossata) per cercare un poco di fresco e curiosare tra le proposte commerciali. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che ha costretto ad un “blocco” di tutte le attività per oltre due mesi, i Giovedì sotto le stelle hanno anticipato di qualche settimana. Gli acquisti notturni proseguiranno per tutto il mese di luglio.