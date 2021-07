“Girar per Sesto” i giovedì sotto le stelle tra shopping e musica

SESTO FIORENTINO – Shopping e musica. Torna Sesto sotto le stelle per tutti i giovedì di luglio con i negozi aperti anche la sera. “Girar di sera” è il titolo dell’edizione 2021 che prende il via da stasera 1 luglio nel centro di Sesto. Alle 21 musica con “Tutti quanti vogliono fare jazz” concerto in […]

SESTO FIORENTINO – Shopping e musica. Torna Sesto sotto le stelle per tutti i giovedì di luglio con i negozi aperti anche la sera. “Girar di sera” è il titolo dell’edizione 2021 che prende il via da stasera 1 luglio nel centro di Sesto. Alle 21 musica con “Tutti quanti vogliono fare jazz” concerto in piazza Ginori con Giuditta Tomarchio (voce) e Umberto Quattrone alla chitarra.

Giovedì 8 luglio alle 21 sarà la volta di “Walking on the moon. Musica al chiardiluna” con Marco Aiolfi al piano, Giuditta Tomarchio voce in piazza Ginori. Mentre in via Cavallotti dalle 16 alle 23 saranno allestiti i mercatini e in via Verdi ci sarà “Fire Aida” spettacolo di fuoco.

Giovedì 15 alle 21 “We Will rock you! I classici della storia del rock” musica con Giuditta Tomarchio e Edoardo Daidone in piazza Ginori, mentre in via Cavallotti ci saranno i mercatini.

Mercatini anche il 22 luglio, ultimi giorno di apertura serale dei negozi e musica in piazza Ginori.