Girato nell’ex dinamitificio Nobel il videoclip del brano “Dormi Samir” dei “Vorianova”

SIGNA – I Vorianova sono tornati in scena con una collaborazione tra Sicilia, Toscana e Camerun, per raccontare la storia del piccolo Samir, bambino siriano colpito dalla “sindrome della rassegnazione”. Con la regia di Damiano Impiccichè e con il patrocinio del Comune di Signa, il videoclip del brano “Dormi Samir” è stato realizzato all’interno dello storico dinamitificio Nobel, alla presenza della band Vorianova, fondata da Biagio Di Gesaro, della proprietà dell’ex dinamitificio e del sindaco Giampiero Fossi. La regia è stata curata da Damiano Impiccichè che a Firenze ha debuttato con il cortometraggio “Marrobbio”, durante l’evento “Migranti: una piaga nel mare. Riflessioni e orizzonti”, tenutosi all’Auditorium “Adone Zoli” presso il Palazzo di Giustizia. Un corto, quest’ultimo, con la presenza nel cast dell’attrice Lucia Sardo, vincitore di moltissimi premi in festival e concorsi dedicati.

“Si tratta di un brano – ha detto il sindaco Fossi – dalle tematiche delicate e dai contenuti forti, dove al centro ruota la storia di Samir, il bambino siriano che dormiva sempre per fuggire dalla paura, interpretato nel videoclip dal piccolo Noah Ndè. Quando abbiamo saputo che il regista Damiano Impicchichè aveva individuato l’ex fabbrica Nobel come luogo ideale per girare il videoclip, ci siamo subito messi a disposizione, contattando la proprietà dell’area e compiendo tutto quanto era necessario per consentire le riprese. Dopo aver accolto nel 2023, nel nostro centro storico, il set della miniserie, che andrà in onda in autunno su Netflix, sugli efferati delitti attributi al Mostro di Firenze, oggi abbiamo nuovamente ricevuto l’interesse e l’attenzione per girare, proprio sul nostro territorio, un videoclip che ora sarà presentato in festival e concorsi in Italia e all’estero”. L’amministrazione comunale, d’accordo con i Vorianova e il regista Damiano Impicchè, è ora al lavoro per presentare in Salablu, il prossimo 24 aprile alle 21.15, il videoclip realizzato con le riprese girate alla Nobel. “Signa ci ha davvero spalancato le porte, – ha aggiunto Impiccichè – sia l’amministrazione comunale che la proprietà della Nobel hanno mostrato grande interesse verso il nostro lavoro e per questo mi sento di ringraziarli per la grande attenzione che ci hanno dedicato. Sarò ben lieto di ritornare presto in città per presentare, in anteprima, il videoclip già ultimato”.