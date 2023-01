Giro d’Italia d’epoca: la presentazione a Roma, la partenza da Lastra a Signa con la “Ciclostorica La Lastrense”

LASTRA A SIGNA – Presentato sabato scorso, 14 gennaio, a Roma, presso il salone d’onore del Coni al Foro Italico, il 12° Giro d’Italia d’epoca, alla presenza di Novella Calligaris in rappresentanza del Coni, Antonino Viti, presidente nazionale Acsi, e Michela Mora Moretti Girardengo e Gioia Bartali, rispettivamente presidente e vice-presidente del comitato organizzatore della manifestazione. Presenti anche i dirigenti lastrigiani Marco Falsetti, Graziano Firenzuoli, Guglielmo D’Ambrosi e Gianni Taccetti che hanno illustrato la prima tappa (e unica toscana) della corsa, valida per il giro che prenderà il via proprio da Lastra a Signa il prossimo 19 marzo. Quindi seguiranno le tappe ciclostoriche di Carpi (Mo), Rovato (Bs), Ragusa (Rg), Monticelli Terme (Pr), Noci (Ba), Monte Alegre (Brasile), Albiano d’Ivrea (To), Repubblica San Marino, Castellana Coppi (Al), Sao Luiz Paraitinga (Brasile), L’Aquila, Lugo di Romagna (Ra), Belgioioso (Pv), San Floriano del Collio (Go), Foligno (Pg) per concludersi a Ravenna con la Ciclostorica La Divina.

Per il secondo anno di fila, quindi, dopo il successo del 2022, il Gruppo Sportivo Tre Emme di Lastra a Signa guidato da Antonio e Mauro Caverni organizzerà la seconda edizione della ciclostorica, manifestazione a carattere nazionale di bici d’epoca denominata “La Lastrense”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lastra a Signa e inserita nell’ambito del Giro d’Italia d’epoca, della Coppa Toscana Vintage e del Giro d’Italia U.N.V.S., patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli, San Casciano Val di Pesa e Montelupo

Fiorentino.

La Ciclostorica “La Lastrense” fa parte infatti delle società amiche del Ciclo Club Eroica, è una manifestazione con biciclette e abbigliamento vintage a partire dagli ultimi anni dell’ottocento fino al 1987 che rievoca la storia del ciclismo. Si svolgerà su strada e tratti di strade bianche, con ristori lungo il percorso e sapori dell’epoca, una vera e propria manifestazione di turismo sportivo che si svolgerà a Lastra a Signa nei giorni 17, 18 e 19 marzo con partenza e arrivo nel centro storico in piazza Garibaldi, dove sarà anche allestito un villaggio sportivo vintage con mostre espositive di bici, foto, maglie di campioni del passato e mezzi

storici per coinvolgere e riportare indietro nel tempo tutto il pubblico e i turisti presenti. La ciclostorica si snoderà sulle colline intorno a Firenze toccando i Comuni di Scandicci, Montespertoli, San Casciano e Montelupo Fiorentino, con l’adesione del Touring Club Italiano e della Fiab.

I ciclostorici potranno scegliere tra quattro itinerari: “Percorso Scansalavilla” di 31 chilometri, dislivello di 160 metri, una sola salita, su sterrato. “Percorso Bramasole”, corto di 37 chilometri, dislivello di 350 metri, privo di lunghe salite, con strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti due settori di strada sterrata. Consigliato adeguamento pignoni. “Percorso Colline”, medio di 47 chilometri, dislivello di 544 metri, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti tre settori di strade sterrate. Consigliato adeguamento pignoni. “Percorso La Lastrense”, lungo di 76 chilometri, dislivello di 1.354 metri, impegnativo. Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su asfalto. Sono presenti circa 13 chilometri di strade sterrate divise in 4 settori, 3 settori in salita e 1 settore in discesa con fondo stabilizzato e con brecciolino sulla superficie. Consigliato adeguamento pignoni.

Il giorno precedente alla manifestazione verrà organizzato un evento collaterale inserito in “Marzo Donna”: la “Pedalata Rosa 2023” organizzata con la Uisp di Firenze, all’insegna del “green sport”, che partirà da Lastra a Signa e si snoderà lungo la pista ciclabile dell’Arno, toccando anche i Comuni di Signa, Scandicci e il parco delle Cascine a Firenze per un totale di 22 chilometri totalmente pianeggianti aperta a tutti. Inoltre, riservato alle sole iscritte a La Lastrense provenienti da località più distanti, “Giro turistico sportivo nella Città di Firenze” per un totale di 36 chilometri (con partenza dalle Pavoniere). “L’evento – si legge in una nota – è patrocinato dal Comune di Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio e Signa. Un grazie particolare per l’adesione a Enel Green Power e alle tante aziende e associazioni di volontariato che collaborano per la riuscita della manifestazione turistico sportiva della Città Metropolitana di Firenze”. Tutte le informazioni su https://www.lalastrenseciclostorica.it