Giro d’Italia d’epoca: la tappa di apertura sarà la ciclostorica La Lastrense

LASTRA A SIGNA – C’è anche la ciclostorica La lastrense fra le tappe del Giro d’Italia d’epoca 2025 presentato nei giorni scorsi presso il prestigioso Salone d’onore del Coni a Roma. Nell’occasione, infatti, sono state svelate le tredici tappe italiane (quattro delle quali in Toscana) che comporranno il calendario di questa edizione, insieme alle due tappe internazionali che invece si disputeranno in Brasile. Questo il calendario: La Lastrense – Lastra a Signa – La Lambrustorica – Novi di Modena (Mo) – La 99 Curve Vintage – Castagneto Carducci (Livorno) – La Barocca – Marina di Ragusa (Rg) -La Leopoldina – Follonica (Grosseto) – La Titanica – San Marino (Rsm) – La Via dei Carraresi – Cittadella (Pd) – La Mitica – Castellania Coppi (Al) – La Vinaria – Marlia (Lucca) – Giro della Romagna – Lugo (Ra) – La Polverosa – Monticelli Terme (Pr) – La Francescana – Foligno (Pg) – La Divina – Cervia (Ra). Alle tappe italiane si aggiungono i due appuntamenti brasiliani, “Il Giro Vecchio primavera e autunno” a maggio e ad agosto. La Ciclostorica La Lastrense, come ormai da tradizione, apre anche quest’anno il calendario del giro con tre giorni di ciclismo d’epoca, valevole anche per la “Coppa Toscana Vintage” con partenza da Lastra a Signa domenica 16 marzo per un giro che tocca vari Comuni della Città Metropolitana di Firenze. il 15 marzo, poi, oltre alla “Pedalata rosa” che arriverà fino a Firenze, nel centro storico dentro le mura del Brunelleschi, sono in programma tante attrazioni per gli amanti delle due ruote eroiche. Per una manifestazione organizzata dal GS Tre Emme in collaborazione e con il patrocinio delle istituzioni regionali e metropolitane, il Coni, la Uips, la U.N.V.S. e il supporto del Comune di Lastra a Signa. Per maggiori informazioni: www.giroditaliadepoca.it – www.lalastrenseciclostorica.it