Giro d’Italia, la tappa di Sesto e le modifiche alla viabilità

SESTO FIORETNINO – Il Giro d’Italia farà tappa a Sesto Fiorentino. Sarà la dodicesima tappa ad attraversare Colonnata il 20 maggio prossimo. Il percorso del Giro d’Italia provocherà variazioni alla viabilità nelle strade dove i ciclisti passeranno. Le strade interessate dal passaggio del Giro d’Italia sono: cia Gramsci nel tratto compreso tr il limite del territorio comunale e viale Primo Maggio, viale Primo Maggio, via Cavour nel tratto compreso tra viale Primo Maggio e via Vittorino da Feltre, piazza Mario Rapisardi, via Ginori., via Pergolesi, via dei Chiavacci, via dei Molini nel tratto tra via dei Chiavacci e la strada provinciale 130 dei Colli Alti fino al limite con il territorio.

Ecco come cambierà la viabilità. Dalle 1 alle 15 istituzione divieto di sosta con rimozion forzata dei veicoli in via Gramsci fino a via Ragionieri; dalle 7 alle 15 divieto di sosta in via Gramsci e viale Primo Maggio, via Cavour tra via Primo Maggio e via da Feltre, piazza Rapisardi, via Ginori, via Pergolesi, via dei Chiavacci. Dalle 10 alle 15 divieto di transito in via degli Strozzi tra via Gramsci e via della Mula

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00:– Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza: 1) in via Venticinque Aprileall’intersezione con viale della Repubblica, per i veicoli che si immettono in viale della Repubblica dal tratto di via Venticinque Aprile compreso tra via della Repubblica e viale Primo Maggio; 2) nel tratto di via Manfredo Fanti compreso tra via Luciano Manara e via Daniele Manin all’intersezione con via Daniele Manin; 3) in via Antonio Meucci all’intersezione con via Ugo Bassi;

– Istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione valle: 1) nella via della Sassaiola nel tratto compreso tra via Arturo Toscanini e via Ferruccio Busoni;

– Istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione monte: 1) nel tratto della via Manfredo Fanti compreso tra via Luciano Manara e via Daniele Manin;

– Istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione Prato: 1) nella via Amilcare Ponchielli nel tratto compreso tra va della Sassaiola e via della Gora; 2) nella via Arrigo Boito nel tratto compreso tra via del termine e il civico 34 della stessa via Arrigo Boito; 3) nel tratto di via Venticinque Aprile compreso tra viale Primo Maggio e via della Repubblica;

– Istituzione della direzione obbligatoria dritto: 1) nella via della Sassaiola all’intersezione con via Ferruccio Busoni;

– Istituzione della direzione obbligatoria destra: 1) nella via della Gora all’intersezione con via Amilcare Ponchielli – via Gaetano Donizetti; 2) nella via Arturo Toscanini all’intersezione con via della Sassaiola; 3) nella via della Mula all’intersezione con via degli Strozzi, eccetto frontisti del tratto di via degli Strozzi compreso tra via Antonio Gramsci e via della Mula; 4) nella via Giuseppe Giusti all’intersezione con viale dei Mille, per i veicoli che percorrono via Giuseppe Giusti con direzione Firenze; istituzione della direzione obbligatoria sinistra: nel tratto di via degli Strozzi compreso tra via della Mula e via Fratelli Rosselli, per i veicoli che percorrono via degli Strozzi con direzione valle; nella via Milazzo all’intersezione con viale dei Mille; istituzione delle direzioni consentite destra e sinistra: nella via della Sassaiola all’intersezione con via Amilcare Ponchielli; nella via Antonio Meucci all’intersezione con via Ugo Bassi; istituzione delle direzioni consentite dritto e sinistra: nella via Marsala all’intersezione con viale dei Mille. La sospensione temporanea della circolazione dalle 11.00 alle 14.00 e comunque fino al passaggio del fine gara nei tratti di strada di volta in volta interessati dalla manifestazione nelle seguenti aree di circolazione: nella via Antonio Gramsci nel tratto compreso tra il limite del territorio comunale e viale Primo Maggio; nel viale Primo Maggio; nella via C. B. Cavour nel tratto compreso tra viale Primo Maggio e via Vittorino da Feltre; nella piazza Mario Rapisardi; nella via Ginori; nella via Giambattista Pergolesi; nella via dei Chiavacci.

Dalle ore 12.15 alle ore 13.30, sospensione della circolazione veicolare: nella corsia carrabile con direzione Firenze della via Carlo Cafiero in prossimità della rotatoria di intersezione con viale Primo Maggio.