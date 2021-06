Gite estive organizzate dall’associazione comunale

CALENZANO – Riprendono le gite estive per gli anziani, promosso dall’associazione anziani di Calenzano, in collaborazione con il Comune di Calenzano e la Società della Salute Firenze nord-ovest. “Anche quest’anno, grazie alla fondamentale collaborazione con l’associazione anziani – ha commentato l’assessore al sociale Stefano Pelagatti – riproponiamo per l’estate il programma delle gite giornaliere. La socializzazione e […]

“Anche quest’anno, grazie alla fondamentale collaborazione con l’associazione anziani – ha commentato l’assessore al sociale Stefano Pelagatti – riproponiamo per l’estate il programma delle gite giornaliere. La socializzazione e lo svago, sono sempre importanti, ancora di più in un momento come questo, caratterizzato dall’ isolamento e difficoltà di relazione”

Il primo appuntamento sarà martedì 6 luglio a Torre del Lago, con pranzo presso un ristorante sulla spiaggia. Martedì 20 luglio invece ci si sposterà a Vallombrosa, con la visita agli arboreti e all’abbazia e pranzo al ristorante. Lunedì 12 luglio la visita sarà a Firenzuola e al museo della seconda guerra mondiale, con sosta ai due laghi e pranzo al ristorante. Martedì 27 luglio si terrà una passeggiata nel bosco a Palazzuolo sul Senio, con pranzo presso un rifugio.

Le gite sono organizzate dall’associazione anziani di Calenzano in collaborazione con: associazione Assieme, Pubblica Assistenza e Misericordia di Calenzano, associazione anziani di Sesto Fiorentino, associazione intercomunale anziani. La partenza è alle 8.30 dalla sede dell’associazione in piazza De André. Per informazioni e prenotazioni: tutti i giorni feriali ore 16-18 Associazione Anziani Calenzano Piazza Fabrizio de Andrè, 6/c – Calenzano tel. 055.8877.004 Quota di partecipazione (come rimborso spese) 25 euro a gita, per persona.