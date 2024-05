Giù i pini nell’area del Centro sociale e nei giardini vicini. Il Comune: “Solo per motivi di sicurezza”. Ecco come saranno sostituiti

LASTRA A SIGNA – “Solo per motivi di sicurezza”: l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ci ha tenuto a ribadirlo: “Il taglio di alcuni pini marittimi in corso nell’area del Centro sociale e giardini retrostanti viene fatto esclusivamente per motivi di sicurezza. Si è già proceduto al taglio dei pini che si trovavano nel giardino […]

LASTRA A SIGNA – “Solo per motivi di sicurezza”: l’amministrazione comunale di Lastra a Signa ci ha tenuto a ribadirlo: “Il taglio di alcuni pini marittimi in corso nell’area del Centro sociale e giardini retrostanti viene fatto esclusivamente per motivi di sicurezza. Si è già proceduto al taglio dei pini che si trovavano nel giardino delle scuole d’infanzia Giovanni XXIII e Immacolata, anche su segnalazione dell’Istituto comprensivo. Gli esemplari erano già stati attenzionati e monitorati nei mesi scorsi dall’Ufficio manutenzioni del Comune, anche con opere di manutenzione sugli stessi, che ha incaricato un agronomo di redigere una perizia tecnica sulla stabilità”.

Secondo la relazione “l’abbattimento di questi esemplari si rende necessario – si legge in una nota – sia per motivi di mancanza di stabilità della pianta che a seguito di un’analisi di movimenti nella zona radicale e di invecchiamento precoce dell’albero. Inoltre la rimozione soltanto di alcuni alberi esporrebbe gli alberi limitrofi ad una sollecitazione del proprio fusto con conseguente aumento della possibilità di parziale ribaltamento o rottura meccanica. A fronte delle analisi riportate, e considerando l’architettura dell’albero compromessa, la perizia ne indica l’abbattimento e la sostituzione. Tutti gli esemplari abbattuti verranno sostituiti con altrettanti alberi come gelsi ornamentali (nel giardino delle due scuole) e altri alberi caducifogli che presentano caratteristiche di maggior resistenza, una crescita veloce, con radici meno invasive e più semplici da gestire”.