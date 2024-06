Giugno al Museo archeologico di Gonfienti: dalla musica agli spettacoli per i più piccoli

CAMPI BISENZIO – E’ un giugno ricco di appuntamenti al Museo archeologico di Gonfienti. Domani, domenica 16 giugno, alle 18 “Folli, sempre folli, letteralmente folli – Il mondo magico della letteratura”, di e con Letizia Fuochi – voce Francesco Frank Cusumano – chitarra. Metafora dei sogni, in bilico sulla follia, questo artificio letterario uscito dalla fantasia di Letizia Fuochi ha come protagonisti tre celebri personaggi immaginari fuori dagli schemi: Don Chisciotte, Orlando e Marcovaldo. Accompagnati da musica e canzoni cercheremo di dimostrare una piccola verità: leggere ci permette di diventare

grandi viaggiatori anche se a volte un po’ folli, letteralmente folli. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Mercoledì 19 giugno alle 17.30 (massimo 10) “Leggiamo al museo le storie degli animali”: per bambini da 3 a 6 anni a cura della Biblioteca Tiziano Terzani. Durata 45 minuti, ingresso libero, Sabato 22 giugno alle 21 “La stagione dei fiori: una piccola Bohème per grandi sognatori”, appuntamento organizzato in occasione delle Festa europea della musica Spettacolo per tutti tra racconto e gioco di Venti Lucenti, Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili_ info@museogonfienti.it – 0558959701.