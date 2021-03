Giulia Romagnoli subentra in Consiglio a Vanessa Boretti

CALENZANO – Giulia Romagnoli sarà la consigliera di Sinistra per Calenzano che entrerà in consiglio dopo l’uscita di Vanessa Boretti che lascia per motivi personali. “Non possiamo che fare un grande, enorme ‘In bocca al lupo’ – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – a chi inizia a camminare per una strada […]

CALENZANO – Giulia Romagnoli sarà la consigliera di Sinistra per Calenzano che entrerà in consiglio dopo l’uscita di Vanessa Boretti che lascia per motivi personali.

“Non possiamo che fare un grande, enorme ‘In bocca al lupo’ – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano – a chi inizia a camminare per una strada diversa, nuova, ed a chi le cede il passo, sapendo che non perderemo il suo contributo ma che resterà non indietro ma al fianco, trovando nell’Associazione spazi di impegno diversi da quelli istituzionali. La nostra Associazione è nata per intraprendere un cammino che stiamo facendo tutti insieme verso la ricostruzione di una sinistra che sembra sempre perdere per strada la sua identità, ma che noi con fatica stiamo ricostruendo, ampliando, rinnovando”.

Sinistra per Calenzano, nella nota, sottolinea che “il rinnovamento è sempre stato uno dei nostri obiettivi, il motore che ci ha spinto ad iniziare e proseguire la nostra avventura nonostante le mille peripezie ed ostacoli. La prospettiva di poter formare i giovani, farli crescere e dare loro la possibilità di esprimersi al meglio ha dal primo istante mosso le nostre intenzioni”.

“Crediamo che qui trovi il suo significato più profondo quella scintilla che ci ha portato a fondare l’Associazione, – conclude la nota – a farla vivere, ad alimentarne la passione attimo dopo attimo, con il grande lavoro e l’impegno di ogni compagno al suo interno, un impegno che non smette mai di sorprenderci per la sua continuità e forza”.