Giulivo Show alla Lucciola: arriva il teatro per bambini

SESTO FIORENTINO – Divertimento e gioco alla Lucciola con la rassegna di spettacoli per bambini. Domenica 9 novembre alle 17 arriverà Giulivo Show con il Clown Giulivo. Spettacolo esilarante e d’impatto. Il Clown Giulivo è molto pasticcione, non si ricorda bene cosa deve fare e mentre fa giocoleria interagisce coi bambini, anzi si fa proprio aiutare dagli spettatori, che diventano protagonisti. Spettacolo divertentissimo, adatto ad un pubblico di bambini e adulti. Giulivo al secolo David Bianchi è stato allievo del grande Jango Edwards e ha vinto nel 2018 il premio del pubblico al Clown & Clown Festival.