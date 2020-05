Giunta e Consiglio ringraziano gli operatori socio-sanitari

CALENZANO – Gli operatori socio-sanitari della Casa della Salute presenti sul territorio e della Rsa Villa Magli sono stati ringraziati dalla Giunta e dal Consiglio comunale per “a grande professionalità dimostrata nello svolgere il proprio servizio e per la vicinanza psicologica agli anziani, che non possono ricevere visite”.

“Quest’anno è stato un primo maggio particolare, senza celebrazioni istituzionali e soprattutto senza lavoro – hanno detto l’Assessore al Sociale Stefano Pelagatti e il Presidente del Consiglio Comunale Alessio Pedrini – In realtà qualcuno che ha lavorato in questo periodo di emergenza c’è stato e in particolare vogliamo ringraziare le lavoratrici e i lavoratori, che in questo momento si stanno prendendo cura di una fascia di persone che ha subito gravi conseguenze dall’emergenza sanitaria in corso: i nostri anziani”.

“Questi lavoratori – hanno concluso Pelagatti e Pedrini – oltre a doversi occupare professionalmente delle persone assistite, hanno dovuto sopperire anche alle mancanze affettive della rete familiare e amicale, che gli ospiti della residenza hanno dovuto subire. L’augurio è che anche questa esperienza ci dia la forza necessaria per superare questo momento e serva ad accrescere il senso di appartenenza e l’orgoglio di far parte di questa comunità”.