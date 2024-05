Giuntini (SI) “Con l’avvio dei lavori comincia il conto alla rovescia per l’apertura del Museo Ginori”

SESTO FIORENTINO – “Con la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice comincia, di fatto, il conto alla rovescia per la riapertura di un edificio che contiene un patrimonio di eccezionale interesse culturale e che racchiude anche molta della storia dei sestesi”. Lo afferma, in una nota Federico Giuntini, segretario del circolo di Sinistra Italiana di Sesto […]

SESTO FIORENTINO – “Con la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice comincia, di fatto, il conto alla rovescia per la riapertura di un edificio che contiene un patrimonio di eccezionale interesse culturale e che racchiude anche molta della storia dei sestesi”. Lo afferma, in una nota Federico Giuntini, segretario del circolo di Sinistra Italiana di Sesto Fiorentino, riferendosi all’avvio dei lavori per la ristrutturazione del Museo Ginori.

“Una notizia che accogliamo con grande emozione e soddisfazione. – dice Giuntini – Dal 2014, anno del fallimento della Richard Ginori, prima Sel e poi Sinistra Italiana hanno lavorato in tutte le sedi per il raggiungimento di un obiettivo caro a tutti i cittadini. Nonostante un iter amministrativo estremamente complesso, dalla prima interrogazione in Consiglio comunale alla costituzione della Fondazione Museo Ginori siamo stati sempre in prima fila per un museo che per decenni ha rappresentato e che finalmente tornerà a rappresentare i valori e la storia del nostro territorio”.