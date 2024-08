Giuntini (SI) “Contributi affitto: il Comune sopperisce alle negligenze del Governo nazionale”

SESTO FIORENTINO – Dal 9 settembre all’8 ottobre sarà possibile presentare la domanda per il contributo affitti per l’anno 2024 presentando la domana al Comune di Sesto Fiorentino. “Il Governo di questa città, – dice Federico Giuntini di Sinistra Italiana – di di cui facciamo parte, è riuscito, una volta di più, a sopperire alle […]

SESTO FIORENTINO – Dal 9 settembre all’8 ottobre sarà possibile presentare la domanda per il contributo affitti per l’anno 2024 presentando la domana al Comune di Sesto Fiorentino.

“Il Governo di questa città, – dice Federico Giuntini di Sinistra Italiana – di di cui facciamo parte, è riuscito, una volta di più, a sopperire alle negligenze del governo nazionale trovando le risorse per aiutare le famiglie in difficoltà. Ricordiamo infatti che il governo Meloni, che non perde occasione per sostenere di essere dalla parte del popolo, ha invece cancellato questo contributo mettendo in difficoltà i Comuni italiani, tagliando le già esigue risorse, e tante famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Un governo di sinistra, sa da che parte stare. Mai penserebbe, ad esempio, a tagliare gli aiuti sugli affiiti, a tagliare il reddito di cittadinanza, a tagliare le risorse per la sanità e l’istruzione. Tanto meno lo farebbe aumentando, di pari passo, le spese militari. E’ esattamente quello che ha fattto il governo Meloni: spese militari a 35,5 miliardi di dollari con un aumento del 35%. Una vergogna”.