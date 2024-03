Giuseppe Carovani “Aumentare le risorse per aiutare le giovani coppie a trovare una casa”

CALENZANO – Le difficoltà delle giovani coppie nel trovare un alloggio sono molte, soprattutto per i prezzi troppo alti sia per la locazione che per i mutui. “Nel nostro Comune la situazione non è purtroppo più rosea: – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano e le liste Calenzano Democratica e per La […]

CALENZANO – Le difficoltà delle giovani coppie nel trovare un alloggio sono molte, soprattutto per i prezzi troppo alti sia per la locazione che per i mutui. “Nel nostro Comune la situazione non è purtroppo più rosea: – si legge in una nota di Sinistra per Calenzano e le liste Calenzano Democratica e per La mia Città che sostengono Giuseppe Carovani Sindaco – una casa in locazione a cifre accessibili è talvolta una reale chimera, e spesso lasciare la propria cittadina di origine e spostarsi lontano dai propri affetti risulta la soluzione più dolorosa ma attuabile. Sebbene le possibilità di intervento in tal senso siano limitate dalla mancanza di fondi per l’edilizia sociale, riteniamo tuttavia doveroso provare a garantire il diritto alla casa a una fascia più ampia di popolazione, con una particolare attenzione ai giovani che vogliono assumersi la responsabilità e la felicità che derivano conseguentemente da un passo importante. È perciò fondamentale tentare urgentemente di attuare azioni mirate a migliorare una condizione come quella presente, sebbene esse riescano ad incidere solo in parte sul mercato immobiliare”.

Le liste che sostengono Giuseppe Carovani Sindaco, Sinistra per Calenzano, per la Mia Città e Calenzano Democratica ritengono sia difficile trovare casa per una giovane coppia.

“Un primo esempio concreto e realistico può essere realizzare un aumento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – affermano in una nota – e ad affitto agevolato, utilizzando il patrimonio immobiliare comunale dismesso o attivando accordi e convenzioni con Fondazioni e operatori privati, per il recupero degli alloggi inutilizzati o da ristrutturare. Ciò implica necessariamente promuovere un censimento e un monitoraggio del patrimonio immobiliare residenziale privato inutilizzato e sfitto, per sollecitare e incentivare interventi di ristrutturazione di immobili da destinare all’affitto agevolato”.

Un’altra possibilità per aiutare le giovani coppie a trovare casa, proseguono le liste che he sostengono Giuseppe Carovani Sindaco, Sinistra per Calenzano, per la Mia Città e Calenzano Democratica, è l’auento delle risorse destinate alla casa.

“Si possono inoltre aumentare le risorse destinate ai contributi a integrazione del canone di locazione, – prosegue la nota -includendo contributi specifici per i giovani che vogliono uscire dal proprio nucleo familiare. Le cosiddette politiche giovanili devono dimostrare sensibilità verso tematiche di questa rilevanza. Consentire opportunità di emancipazione, evitare forzati spostamenti verso altri comuni, ascoltare richieste di aiuto e sostegno: ecco i capisaldi su cui si costruisce un’Amministrazione vicina alla cittadinanza e attenta ai bisogni di chi sta per ‘spiccare il volo’. Siamo infatti fermamente convinti che concedere futuro renda senz’altro migliore anche il nostro presente”.