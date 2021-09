Gkn. Alla manifestazione anche Sinistra Italiana

SESTO FIORENTINO – Sinistra Italiana Sesto Fiorentino aderisce e sarà presente oggi in piazza in occasione della manifestazione nazionale indetta dal Collettivo di Fabbrica della Gkn di Campi Bisenzio. I lavoratori parteciperanno questo pomeriggi a partire dalle 15 alla manifestazione a Firenze.

“Ci sentiamo di aderire, parola per parola, al loro accorato appello alla partecipazione, per quella che loro chiamano ‘la nostra famiglia. – si legge in una nota di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino – Una famiglia allargata a tutti gli operai, i cassintegrati, le partite Iva false o anche quelle vere che non arrivano alla fine del mese, a chi non spera più di trovare un lavoro e a chi ne fa due per sbarcare il lunario. A chi 20 anni fa al Social Forum di Firenze sperava di cambiare il mondo e salvare il Terzo mondo, e poi negli ultimi anni invece si è trovato schiacciato in questo “primo mondo” sempre più ingiusto e disumano. È la famiglia per cui la Sinistra da sempre si batte, dentro e fuori le istituzioni. Vogliamo rimanere al fianco dei lavoratori della Gkn e di tutte le realtà in difficoltà con tutti gli strumenti a nostra disposizione, dai tavoli istituzionali a livello locale alle proposte in Parlamento. Perché anche noi pensiamo che la misura sia colma e sia il momento di diventare un fiume in piena. E speriamo anche che dopo essersi uniti in un grande grido di protesta che attraversi il Paese vi sia una proposta di cambiamento”.