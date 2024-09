Gkn, approvata mozione Pd in Consiglio regionale. Merlotti: “Commissariamento, il Governo intervenga”

FIRENZE – Approvata, in Consiglio regionale, la mozione presentata dal gruppo Pd, primo firmatario il capo gruppo Vincenzo Ceccarelli, sul futuro dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio. “Sulla vicenda della Gkn – ha detto il consigliere regionale Fausto Melotti (nella foto) – abbiamo chiesto al Consiglio regionale di prendere una posizione, chiara. A fronte dei molteplici ritardi e dell’atteggiamento assunto dalla proprietà è indispensabile proseguire nell’azione di sollecito nei confronti del Governo, da una parte, per creare le condizioni anche di natura normativa per il commissariamento dell’azienda QF e, dall’altra, per ribadire la necessità, sempre nei confronti del Governo, di attivare celermente un tavolo vertenziale con i soggetti interessati. L’obiettivo è quello di poter interloquire con una controparte certa ed avere garanzie sull’erogazione degli ammortizzatori sociali e di poter giungere a un commissariamento dell’azienda”. E ancora: “Quella della ex Gkn è una ferita ancora aperta per il nostro territorio e per tutto il tessuto produttivo. L’impegno della Regione per poter giungere a una situazione adeguata è costante e il lavoro che, come gruppo consiliare, stiamo portando avanti, anche sulla legge regionale per la reindustrializzazione del sito assegnata alla Commissione sviluppo economico dell’assemblea toscana”.