Gkn. Assessore Artese “Con questo accordo ci sono le premesse per un nuovo percorso”

CAMPI BISENZIO – “Sono contenta di questo accordo che da un lato porta certezza e permette un po’ di respiro ai lavoratori. Da qui potrà partire un percorso nuovo dove sarà sempre presente, come è stata fino ad ora, l’amministrazione comunale”. Così l’assessore al commercio Ester Artese parla dell’accordo della Gkn, siglato tra l’azienda e Rsu per garantire un continua confronto tra le parti. “Saremo sempre accanto ai lavoratori – prosegue l’assessore Artese – con questo passo abbiamo grande fiducia perchèci sono i presupposti di un nuovo percorso. Sappiamo quanto il lavoro sia importante e questa è una eccellenza locale, noi come amministrazione comunale siamo vicini ai lavoratori e all’azienda”. L’accordo tra Gkn e Rsu aziendale è stato siglato ieri 14 febbraio in Regione alla presenza del Comune di Campi Bisenzio, di Regione, della Fiom e di Confindustria in seguito anche alla sollecitazioni di lavoratori e sindacati preoccupati per il futuro del sito produttivo. “Continueremo a monitorare la situazione – prosegue l’assessore Artese – con Rsu, le organizzazioni sindacali e staremo accanto ai lavoratori. Da parte nostra, ricordo, in questo senso c’è grande fiducia in un nuovo percorso”. E.A.