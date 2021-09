Gkn. Campi a Sinistra “saremo a fianco dei lavoratori”

CAMPI BISENZIO – Campi a Sinistra domani, sabato 18 settembre alle 15 sarà alla manifestazione dei lavoratori della Gkn a Firenze. “Lo abbiamo ripetuto più volte: la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici Gkn è la nostra lotta e la lotta di tutti e tutte – si legge in una nota di Campi a Sinistra – Per questo sabato pomeriggio saremo in piazza, ancora una volta, per ribadire non solo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, ma per confermare di essere letteralmente a disposizione di questa vertenza. Crediamo che la politica, chiamata più volte in causa, debba fare la propria parte, oggi più che mai. Quanto sta accadendo a Campi Bisenzio ha da tempo superato i confini comunali, coinvolgendo territori e livelli ben più ampi. La regione, il governo, l’Europa”.

“Se da una parte l’impegno ad arrivare a un decreto-legge sulle delocalizzazioni ci sembra positivo, – prosegue Campi a Sinistra – non possiamo nascondere che per adesso nessuna vera e credibile proposta è arrivata dalla politica, se non appunto quella nata davanti ai cancelli della stessa Gkn, grazie al contributo di un gruppo di giuslavoristi, avvocati provenienti da Giuristi Democratici, Comma 2, Telefono Rosso e dagli stessi lavoratori. Per noi non è mai stato il momento del tatticismo, non ci siamo mai nascosti e per questo crediamo che si possa e si debba ripartire proprio da qui”.

“Dalle proposte concrete dei lavoratori e delle lavoratrici, – continua la nota – come base di partenza per una discussione collettiva che possa davvero fermare le delocalizzazioni e intervenire in concreto alla soluzione della vertenza. Senza sassolini da levarsi dalle scarpe, come ci ha detto il Collettivo di Fabbrica a una delle prime manifestazioni. Non solo. Siamo consapevoli degli stessi limiti della politica e della necessità di lavorare nel quotidiano per allargare questa lotta in ogni luogo di lavoro”.

“Siamo studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, precarie e precari, disoccupate e disoccupati, pensionati e pensionate: – conclude la nota – sabato saremo in piazza anche per noi”.