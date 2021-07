Gkn: dalle Misericordie fiorentine un fondo da 10.000 euro come contributo allo studio per le famiglie dei lavoratori

CAMPI BISENZIO – “Ci piacerebbe dare una possibilità in più a chi, in questi momenti difficili, si trova di fronte a un bivio. Il fondo servirà a pagare l’iscrizione all’università e potrà contribuire ad alleviare le spese che devono essere sostenute per l’acquisto dei libri, per esempio”: con queste parole, una decina di giorni fa, […]

CAMPI BISENZIO – “Ci piacerebbe dare una possibilità in più a chi, in questi momenti difficili, si trova di fronte a un bivio. Il fondo servirà a pagare l’iscrizione all’università e potrà contribuire ad alleviare le spese che devono essere sostenute per l’acquisto dei libri, per esempio”: con queste parole, una decina di giorni fa, il presidente del coordinamento Misericordie Area fiorentina, Andrea Ceccherini, aveva annunciato la nascita appunto di un fondo per le famiglie dei lavoratori della Gkn. “Si tratta – aveva aggiunto Ceccherini – di contributi destinati a studenti che siano meritevoli e che stiano rischiando di dover smettere di costruirsi l’avvenire”.

E questa mattina la proposta lanciata da Ceccherini ha iniziato a concretizzarsi con la consegna dei moduli da parte delle Misericordie fiorentine (erano presenti lo stesso Ceccherini, il vice-presidente Cristiano Biancalani e un nutrito gruppo di volontari) ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta per poi stilare la “graduatoria”. L’obiettivo, infatti, è quello di far continuare gli studi a chi, per questioni economiche, sta meditando di abbandonarli: “È in momenti come questi – ha aggiunto Ceccherini – che lo spirito di comunità deve farsi sentire forte. Già enti pubblici e soggetti privati hanno promosso iniziative a favore dei lavoratori della Gkn. L’aiuto al prossimo in difficoltà è elemento fondante della Misericordia, che segue con attenzione e apprensione gli sviluppi della vicenda. La vertenza dovrà essere affrontata e, ci auguriamo, risolta dal confronto fra le parti sociali e la politica, chiamate a far tornare sui suoi passi l’azienda. Il nostro compito non può essere che quello di stare vicini a chi, sulla propria pelle, sta subendo le conseguenze di questa crisi”.

I contributi allo studio sono riservati ai lavoratori o ai figli dei lavoratori della Gkn. La graduatoria sarà stilata incrociando la fascia di reddito dell’Isee e i risultati ottenuti finora nel percorso di studi, dando precedenza al primo fattore (le graduatorie complete saranno pubblicate il prossimo 10 settembre sul sito www.misericordie.it). Sulla base di questi criteri verranno assegnate:

– 10 borse di studio da 250 euro per iscritti a scuole medie superiori per alunni che hanno concluso l’anno accademico appena terminato senza debiti formativi;

– 5 borse di studio da 250 euro per diplomati con votazione 90 o superiore e iscrizione a un’università;

– 10 borse di studio da 250 euro per chi dimostra aver svolto tutti gli esami dell’anno accademico appena terminato all’università, con una media uguale o superiore al 26;

– 4 borse di studio da 500 euro per chi si laurea con un minimo di 100 e continua il percorso di studi con una laurea specialistica o un master;

– 1 borsa di studio da 1.250 euro per chi si è laureato con 100 o più e vuole proseguire gli studi all’estero.

Oltre a ciò sono previsti 15 contributi per acquisto testi da 250 euro per iscritti a scuole medie inferiori: tutte le domande dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail info@misericordiefiorentine.otg entro il 10 agosto.