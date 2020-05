Gkn e lavoratori in “staff leasing”: lunedì 25 un incontro dell’Unità di crisi regionale

CAMPI BISENZIO – Se in precedenza abbiamo raccontato dell’iniziativa di stamani in piazza Dante a Campi Bisenzio, con la conferenza stampa organizzata da Fiom Cgil e Nidil Cgil Firenze e le voci dei protagonisti, la vicenda dei venti lavoratori in “staff leasing” alla Gkn di Campi Bisenzio si arricchisce di un altro capitolo. Martedì 26 maggio, infatti, scade il termine per scongiurare il loro licenziamento “e se l’azienda non tornerà sui suoi passi, – si legge in una nota della Cgil – i 20 lavoratori usciranno per tornare in una agenzia che non sarà in grado di ricollocarli causa un mercato del lavoro fortemente in crisi”. Il giorno precedente, quindi, lunedì 25, sulla vertenza è in programma un incontro dell’Unità di crisi regionale, mentre proprio per martedì 26 maggio la Rsu con Nidil e Fiom ha proclamato uno sciopero in Gkn (con presidio di tutta la giornata davanti all’azienda). Infine, alcuni parlamentari di maggioranza presenteranno sulla vertenza (e in generale sui lavoratori in “staff leasing”) una interrogazione al Governo.