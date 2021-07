Gkn, Fim-Cisl: “Al tavolo l’atteggiamento dell’azienda è stato arrogante e offensivo”.

FIRENZE – “L’azienda ha mostrato al tavolo di oggi un atteggiamento inaccettabile e arrogante, venendo meno alla più elementare forma di rispetto verso le istituzioni e mostrando un contegno offensivo per la dignità dei suoi dipendenti, come esseri umani prima ancora che come lavoratori”: a parlare così è Flavia Capilli, segretaria Fim-Cisl Firenze-Prato in merito […]

FIRENZE – “L’azienda ha mostrato al tavolo di oggi un atteggiamento inaccettabile e arrogante, venendo meno alla più elementare forma di rispetto verso le istituzioni e mostrando un contegno offensivo per la dignità dei suoi dipendenti, come esseri umani prima ancora che come lavoratori”: a parlare così è Flavia Capilli, segretaria Fim-Cisl Firenze-Prato in merito all’incontro di oggi in Prefettura sulla Gkn. “Per questo – ha aggiunto – non parteciperemo all’incontro di domani per l’esame congiunto della procedura. Per noi l’unico tavolo possibile è quello istituzionale, e non accetteremo di discutere di licenziamenti su queste basi”.