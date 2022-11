Gkn, Fossi (Pd): “Qf dica con chiarezza se può andare avanti o no”

CAMPI BISENZIO – “Su Gkn i due punti irrinunciabili sono la salvaguardia del sito produttivo e dei posti di lavoro. Io come sindaco prima e come deputato ora l’ho sempre pensata così. “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”, come canta De Gregori…”: a dirlo è il deputato Pd Emiliano Fossi a proposito della […]

CAMPI BISENZIO – “Su Gkn i due punti irrinunciabili sono la salvaguardia del sito produttivo e dei posti di lavoro. Io come sindaco prima e come deputato ora l’ho sempre pensata così. “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”, come canta De Gregori…”: a dirlo è il deputato Pd Emiliano Fossi a proposito della protesta in corso a Palazzo Vecchio degli operai ex Gkn. “Io la penso così: se ci sono le condizioni per andare avanti con la soluzione proposta dalla Qf e per dare concretezza al loro piano, bene, – dice Fossi – se invece ciò non è possibile, l’azienda lo deve dire chiaramente e velocemente. Il Ministero dello sviluppo economico deve poi assumere un ruolo molto più incisivo, perché negli ultimi mesi è stato latitante come ho lamentato anche nell’interrogazione presentata la settimana scorsa alla Camera dei Deputati. Il Ministero deve essere un soggetto attivo e protagonista di questa vicenda, non uno spettatore passivo”.