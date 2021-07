Gkn, Gazzetti (Pd): “Pronti a lavorare per evidenziare la vertenza anche a livello europeo”

FIRENZE – Il presidente della commissione Europa del Consiglio regionale, Francesco Gazzetti (Pd), è intervenuto, in apertura di seduta, sulla vicenda della Gkn: “Nostro impegno per le iniziative da intraprendere in risposta a questa vertenza e per prevenirne altre in futuro”. “Quanto successo a Campi Bisenzio – ha aggiunto – chiama all’impegno anche questa commissione […]

FIRENZE – Il presidente della commissione Europa del Consiglio regionale, Francesco Gazzetti (Pd), è intervenuto, in apertura di seduta, sulla vicenda della Gkn: “Nostro impegno per le iniziative da intraprendere in risposta a questa vertenza e per prevenirne altre in futuro”. “Quanto successo a Campi Bisenzio – ha aggiunto – chiama all’impegno anche questa commissione e investe scenari legati a una possibile azione da sviluppare anche livello di istituzioni europee per questa vertenza e per le altre che malauguratamente dovessero presentarsi in futuro. Come commissione Europa, ci mettiamo a disposizione, anche per iniziative tese ad attivare il livello europeo, necessario per far fronte a situazioni di queste dimensioni e di questa gravità e mettere in campo risposte efficaci. Facciamo forza anche sulle relazioni che abbiamo costruito durante questi mesi di lavoro”.