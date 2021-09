Gkn, i consiglieri regionali Pd all’incontro con i lavoratori: “Uniti al loro fianco, presto due nuovi atti in commissione”

CAMPI BISENZIO – Una delegazione di consiglieri regionali Pd ha preso parte questa mattina all’incontro con i lavoratori della Gkn davanti allo stabilimento di Campi Bisenzio promosso dal presidente Antonio Mazzeo. Insieme al vice-capo gruppo Massimiliano Pescini, erano presenti, tra gli altri, la presidente della commissione sviluppo economico e lavoro, Ilaria Bugetti e il consigliere eletto nel collegio della Piana fiorentina, Fausto Merlotti.

“E’ stato un incontro molto importante – ha detto Ilaria Bugetti – perché abbiamo preso, ognuno di noi, impegni precisi per continuare ad appoggiare la battaglia dei lavoratori. Per quanto mi riguarda, ho annunciato che già martedì prossimo discuteremo in commissione due atti concreti, che andranno nella direzione di fare tutto il possibile per scongiurare i licenziamenti alla Gkn e costituiranno la base per il lavoro sulla proposta di legge al Parlamento, idea avanzata dal presidente Mazzeo e che condivido. Certo, come istituzione regionale non abbiamo molte armi a disposizione, ma quelle che abbiamo le stiamo usando e le utilizzeremo tutte. Non si tratta solo della Gkn: è una battaglia complessiva affinché si cambi un sistema di fare industria “malato”…”.

“La Toscana è terra di civiltà e solidarietà – ha detto Massimiliano Pescini – e non può tollerare il modo aberrante con il quale si è svolta questa vicenda. Dobbiamo lavorare per unirci in questa battaglia, unire noi, le altre regioni e combattere tutti insieme questa battaglia al fianco dei lavoratori. Voglio ringraziare ancora il sindaco di Campi che sta facendo tutto quello che è possibile e anche oltre. Ora c’è l’urgenza del 23 settembre, data dei licenziamenti effettivi e dobbiamo essere concentrati sull’obiettivo di farli ritirare. Dobbiamo poi cercare alleati in questa sacrosanta battaglia per la riforma delle leggi nazionali, anche valutando che 5 regioni insieme possono richiedere un referendum. Come Partito Democratico in Regione ci impegneremo fino in fondo, per i lavoratori, le loro famiglie e tutti i cittadini toscani che sentono questa battaglia come propria”.

“Sono qui con i lavoratori della Gkn fin dal primo giorno di mobilitazione, – ha ricordato Fausto Merlotti – all’incredulità iniziale ha fatto seguito la voglia di scuotersi e di impegnarsi per scongiurare la chiusura ed i licenziamenti. Le passerelle servono a poco a noi non piace farle, servono atti concreti, come quelli su cui stiamo lavorando. Esprimo per questo apprezzamento per quanto ha detto il presidente Giani, che pensa a una proposta di legge regionale che preveda sanzioni a chi vuole delocalizzare se non arriverà un decreto o una legge nazionale in tal senso”.