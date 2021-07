Gkn. Il Comune di Sesto aderisce alla manifestazione

SESTO FIORENTINO – Il Comune aderisce alla manifestazione indetta dai sindacati per lunedì 19 luglio in occasione dello sciopero generale per la Gkn di Campi Bisenzio. Il sindaco Lorenzo Falchi sarà presente in piazza con la fascia e il gonfalone, a rappresentare tutta la vicinanza di Sesto alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori. “Gli […]

SESTO FIORENTINO – Il Comune aderisce alla manifestazione indetta dai sindacati per lunedì 19 luglio in occasione dello sciopero generale per la Gkn di Campi Bisenzio. Il sindaco Lorenzo Falchi sarà presente in piazza con la fascia e il gonfalone, a rappresentare tutta la vicinanza di Sesto alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori.

“Gli sviluppi delle ultime ore confermano la gravità della situazione e della decisione della proprietà ma purtroppo non stupiscono – afferma il sindaco Lorenzo Falchi – Davanti ad un capitalismo puramente speculativo e predatorio, lontano dal territorio ed estraneo ad ogni tipo di responsabilità sociale abbiamo il dovere di reagire e di prendere una posizione chiara ed univoca dalla parte delle persone, del lavoro, della giustizia sociale. Lunedì saremo in piazza non soltanto per portare la solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Gkn, ma per riaffermare la necessità non più rinviabile di una revisione profonda del nostro sistema di relazioni industriali ed economiche. Quanto accaduto a Campi è un fatto inaccettabile, un atto violento perpetrato in nome del profitto di pochissimi ottenuto secondo logiche che niente hanno a che fare col lavoro, con l’economia reale, con il nostro territorio”.