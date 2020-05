Gkn, il Consiglio regionale si attiva a sostegno dei venti lavoratori in “staff leasing”

FIRENZE – Con l’approvazione della mozione presentata da Monia Monni (Pd) e Serena Spinelli (Gruppo misto) in merito alla vicenda dei venti lavoratori in “staff leasing” presso la Gkn e discussa oggi, il Consiglio regionale “si attiva – si legge in una nota – a sostegno di questi 20 dipendenti esprimendo solidarietà e vicinanza a […]

FIRENZE – Con l’approvazione della mozione presentata da Monia Monni (Pd) e Serena Spinelli (Gruppo misto) in merito alla vicenda dei venti lavoratori in “staff leasing” presso la Gkn e discussa oggi, il Consiglio regionale “si attiva – si legge in una nota – a sostegno di questi 20 dipendenti esprimendo solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori dello stabilimento di Campi e verso l’azione delle rappresentanze sindacali”. L’atto votato dal Consiglio impegna la giunta a mettere in campo “ogni azione di propria competenza” con il coinvolgimento di tutti gli attori, per riprendere il confronto con l’azienda, per il rispetto dell’accordo sottoscritto a febbraio con le Rsu aziendali al tavolo convocato dalla stessa Regione e per scongiurare i licenziamenti. La giunta deve anche impegnarsi a chiedere “garanzie sulle prospettive dello stabilimento e il mantenimento dei livelli occupazione” e attivarsi con il Governo per estendere la sospensione dei licenziamenti ai lavoratori precari, “a tutti i cosiddetti contratti atipici, staff leasing inclusi”.