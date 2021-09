Gkn, il percorso della manifestazione di sabato 18 a Firenze: “Portate voce, brividi e determinazione”

CAMPI BISENZIO – Come spiega in un post su Facebook il Collettivo di fabbrica della Gkn, alla manifestazione in programma sabato 18 a Firenze “portate voce, brividi e determinazione”. Nel post il Collettivo di fabbrica della Gkn illustra quale sarà il percorso scelto e chiede di essere presenti “non per i nostri problemi di lavoro, […]

CAMPI BISENZIO – Come spiega in un post su Facebook il Collettivo di fabbrica della Gkn, alla manifestazione in programma sabato 18 a Firenze “portate voce, brividi e determinazione”.

Nel post il Collettivo di fabbrica della Gkn illustra quale sarà il percorso scelto e chiede di essere presenti “non per i nostri problemi di lavoro, venite con i vostri problemi perché la nostra vertenza apra la via a un fiume in piena di rivendicazioni e pretese”.

“Pioggia e schiarite, dice il meteo. Sarà l’inizio dell’autunno. E l’autunno deve essere così: con le manifestazioni in piazza, il cielo plumbeo, il tempo variabile. E noi siamo sicuri – scrive il Collettivo di fabbrica della Gkn – che non sarà qualche goccia a impedirvi di essere con noi. Non venite in piazza per i nostri problemi di lavoro. Venite in piazza con i vostri problemi e che la nostra vertenza apra la via a un fiume in piena di rivendicazioni, pretese”.

“Trasformiamoci in pura forza di volontà. Non ci sono le leggi del mercato, del lavoro, della fisica. C’è solo pura volontà: non osate far partire quelle lettere. Questa volta no, non ve lo permetteremo. Non finirà come tutte le altre volte. Partiremo dalla Fortezza da Basso. Raggiungibile facilmente a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella e con la tramvia (consigliato usare i parcheggi scambiatori)”.

“Il concentramento della testa sarà verso la fermata del tram Strozzi Fallaci. Gireremo attorno alla Fortezza per poi andare verso piazza Indipendenza e da lì avanti, fino a sbucare di nuovo sui viali. E poi saliremo. Più in alto. Come deve fare questa nostra vertenza. E finiremo a Piazzale Michelangelo. Chi viene in pullman ci contatti direttamente alla pagina del collettivo o di Insorgiamo con i lavoratori Gkn per consigli su dove tornare a farsi a prendere. La stazione per riprendere i mezzi è raggiungibile a piedi in 20-30 minuti”

“Portate come sempre voce, brividi, determinazione. Finita la voce, battete le mani, e se fanno male le mani, battete i piedi. Portate strumenti, fumogeni. Portate le vostre debolezze e paure, e allora saremo invincibili. E insorgemmo a riveder le stelle”.