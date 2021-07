Gkn. Il vicesindaco Alberto Giusti “siamo vicini ai lavoratori, la lotta per fermare questo scempio riguarda tutti”

CALENZANO – Un coro di solidarietà si è alzato in queste ultime ore un po’ in tutta la Piana nei confronti dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio a cui è arrivata una mail che annuncia il licenziamento. Anche il vicesindaco di Calenzano, Alberto Giusti ha voluto postare sui social la propria solidarietà ai lavoratori. […]

CALENZANO – Un coro di solidarietà si è alzato in queste ultime ore un po’ in tutta la Piana nei confronti dei lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio a cui è arrivata una mail che annuncia il licenziamento. Anche il vicesindaco di Calenzano, Alberto Giusti ha voluto postare sui social la propria solidarietà ai lavoratori. “Non si licenziano con una mail 422 persone dal giorno alla notte” scrive il vicesindaco e aggiunge “Dovremo rimanere al loro fianco nelle prossime settimane e mesi, la lotta per fermare questo scempio ci riguarda tutti: perchè non si possono trattare così le persone, non si può portare via così il lavoro”.

“Quello che sta accadendo alla Gkn a Campi Bisenzio è assurdo. – prosegue il vicesindaco Giusti – Una fabbrica importante nel cuore della Piana, un’azienda sana, che lavora per i marchi automobilistici più rinomati, rovina dall’oggi al domani più di 400 famiglie e porta via dal territorio una realtà storica e con un indotto importante. I lavoratori si sono precipitati ai cancelli e ora sono riuniti in assemblea permanente, sono sgomenti per quello che sta succedendo”.