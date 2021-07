Gkn, interrogazione della senatrice Masini: “Inaccettabili tempi e modi dei licenziamenti”

CAMPI BISENZIO – Forza Italia da giorni “sta seguendo con apprensione la situazione che riguarda i lavori della Gkn di Campi Bisenzio, – si legge in una nota – nei giorni scorsi il consigliere metropolitano Paolo Gandola ha avuto un colloquio con i vertici della Fiom e stamani il coordinatore comunale del partito, Angelo-Victor Caruso, si è recato davanti ai cancelli dello stabilimento di Campi Bisenzio, manifestando solidarietà e vicinanza ai lavoratori coinvolti. Sollecitata dal coordinamento comunale di Forza Italia, sempre stamani la senatrice Barbara Masini ha protocollato una interrogazione al ministro del lavoro.

“Ciò che è accaduto e sta accadendo a Campi Bisenzio – ha commentato – è inaccettabile. Considerare la mancata proroga del blocco ai licenziamenti come un lascia passare per chiudere un intero stabilimento e mandare a casa 422 persone è irrispettoso nei confronti dei lavoratori e del territorio in cui la Gkn ha operato per lungo tempo. Non è solo un problema di modalità, anche se comunicare un licenziamento via email è un atto alquanto vile, ma proprio di tempistiche e di tutele. E’ necessario aprire un tavolo di confronto al più presto con tutte le istituzioni interessate: Comune, Regione e Ministero del lavoro. Non si può pensare di ripartire utilizzando la strategia del liberi tutti. I processi, anche quelli difficili e spiacevoli, vanno governati per tutelare, prima di tutto, i lavoratori e le loro famiglie e poi per cercare un dialogo con le multinazionali che sembrano non avere molto a cuore il territorio in cui operano ma che anche ad esso devono rispondere. Ho presentato un’interrogazione al ministro Orlando per avere chiarimenti sulla situazione, sulle modalità di licenziamento e sulle iniziative che intende intraprendere per garantire un futuro agli operai della Gkn”.