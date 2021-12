Gkn, istituzioni unite e “soddisfatte”: “Ora un tavolo per chiedere al Governo un impegno per la reindustrializzazione”

“La svolta che ci aspettavamo per il 23 dicembre sulla Gkn è arrivata”: a parlare così sono il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, il sindaco della Città metropolitana, Dario Nardella, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che aggiungono: ” Di questo ringraziamo Francesco Borgomeo che è riuscito a tenere fede ai suoi impegni e a chiudere il primo, difficile, capitolo della fabbrica di Campi Bisenzio completando il trasferimento della proprietà. Ora è necessario aprire subito il tavolo istituzionale con la Regione, la Città metropolitana e il Comune di Campi e tutte le organizzazioni sindacali insieme alla proprietà, chiedendo al Governo un impegno a guidare la nuova fase di reindustrializzazione del sito con l’individuazione dell’investitore definitivo che darà alla fabbrica di Campi una nuova vita”.

“Ora è importante che si raggiunga al più presto una soluzione solida e definitiva, che assicuri il futuro occupazionale e produttivo del sito, – afferma il presidente Giani – ringrazio i lavoratori che non si sono mai arresi, è anche grazie a loro se siamo arrivati a questo primo risultato”. Soddisfazione anche da parte di Valerio Fabiani, consigliere del presidente per lavoro e le crisi aziendali: “Abbiamo lavorato giorno e notte per favorire questa soluzione ponte; a noi interessa la soluzione definitiva e per raggiungerla servirà un forte accompagnamento pubblico e il massimo coinvolgimento di lavoratori e sindacati”.

“La cessione dello stabilimento Gkn a Francesco Borgomeo è una gran bella notizia. Verranno salvaguardati i posti di lavoro e si potrà aprire una nuova stagione di rilancio per lo stabilimento e il territorio. I metodi della precedente proprietà erano inaccettabili, ma grazie prima di tutto alla mobilitazione dei lavoratori, cui si è poi aggiunto il sostegno unanime dei cittadini e delle Istituzioni, potremo salvare non solo dei posti di lavoro, ma affermare che la Gkn è il simbolo della Toscana che non si arrende. Come Consiglio regionale monitoreremo attentamente tutte le evoluzioni, perché possano essere finalmente garantiti sia il lavoro di qualità sia i diritti dei lavoratori. Noi siamo e saremo sempre al fianco della Toscana che lavora, produce e innova”: questo, invece, il commento del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.