Gkn, la Cgil chiede chiarezza: “Tutelare anche i lavoratori degli appalti”

FIRENZE – Si è tenuto ieri a Firenze l’incontro, richiesto da Cgil, Filt Cgil, Filcams Cgil, al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e al consigliere per le crisi, Valerio Fabiani, per discutere della situazione dei lavoratori degli appalti della Gkn di Campi Bisenzio (circa 80 persone). Lavoratori che durante l’incontro, in piazza Duomo, hanno manifestato in presidio davanti alla sede della Regione. “Abbiamo ribadito a tutte le istituzioni – spiegano dalla Cgil – che devono farsi portatrici degli interessi di tali soggetti, il cui futuro deve essere tutelato insieme a quello dei dipendenti della Gkn, nonostante le difficoltà determinate dalle diverse condizioni contrattuali e di rapporto di lavoro. Abbiamo invitato innanzitutto a un impegno forte la Regione verso il Governo perché si attui al più presto la troppo annunciata riforma degli ammortizzatori sociali, che continuano a produrre diverse condizioni e divisioni tra i lavoratori. Inoltre, al tavolo ministeriale sulla vertenza Gkn convocato per oggi, si chieda conto in maniera esplicita, come già avanzato dai sindacati, di un’assunzione di responsabilità della Gkn nei confronti anche dei lavoratori degli appalti, ad oggi disattesa”.

“Infine, – conclude il comunicato – è stata avanzata richiesta all’assessore al lavoro e alle politiche attive Alessandra Nardini (che si è resa disponibile) affinché si pervenga al più presto alla sottoscrizione del Protocollo per la formazione e il lavoro del territorio della Piana, utile a favorire percorsi formativi ad hoc per l’aggiornamento e la riconversione di lavoratori e/o disoccupati del territorio. Per noi, ogni decisione che deve essere presa, verrà assunta in relazione a ciò che riguarda l’unicità politica della vertenza Gkn. Il presidente Giani e lo stesso Consigliere Fabiani, insieme all’assessore Nardini e allo stesso sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, presente all’incontro, hanno accolto le richieste unitarie presentate dai sindacati confederali e di categoria presenti al tavolo, ribadendo il forte impegno a mantenere unita la vertenza e la tutela di tutti i lavoratori del sito a partire dall’incontro che si terrà oggi con Gkn presso il Ministero. Il tavolo di ieri si riunirà nuovamente nei prossimi giorni per monitorare l’andamento della vertenza e di conseguenza la condizione dei lavoratori in appalto”.