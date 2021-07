Gkn, la commissione pari opportunità della Regione incontra il coordinamento donne appena costituito

FIRENZE – “Mettersi in ascolto” per “capire, oltre al recupero del posto di lavoro, quali sono le reali esigenze e come è possibile aiutare le lavoratrici e i lavoratori in questo momento di grande sbandamento, in un prossimo futuro e quali percorsi poter sollecitare presso enti e Istituzioni per sostenere i loro bisogni e le […]

FIRENZE – “Mettersi in ascolto” per “capire, oltre al recupero del posto di lavoro, quali sono le reali esigenze e come è possibile aiutare le lavoratrici e i lavoratori in questo momento di grande sbandamento, in un prossimo futuro e quali percorsi poter sollecitare presso enti e Istituzioni per sostenere i loro bisogni e le loro necessità se questa tragica situazione non dovesse avere sbocchi positive”. La commissione regionale per le pari opportunità il 22 luglio sarà a Campi per incontrare il coordinamento donne Gkn appena costituito.

La decisione di raggiungere sul posto le lavoratrici in assemblea permanente è stata presa il 14 luglio scorso nel corso di una seduta in cui si è molto discusso della “drammatica situazione della Gkn” e dell’indotto. “Oltre al personale di Campi si trovano nella stessa drammatica condizione i dipendenti delle aziende strettamente collegate alla Gkn come i lavoratori del settore logistica e della mensa aziendale. Donne e uomini con le loro famiglie, i loro bambini, i congiunti che da un giorno all’altro si sono ritrovati senza nessuna certezza per il loro futuro, senza nessuna base per i loro progetti di vita”.

La commissione si è interrogata su “come poter intervenire a loro sostegno consapevoli che molte sono, purtroppo, le aziende in crisi nel nostro paese e anche in Toscana ma che questa vicenda, per i modi in cui si è sviluppata, è emblematica di un sistema economico distorto dove dalla sera alla mattina si può decidere della vita di centinaia di persone senza nessuna conseguenza”. “Se questo sistema di fare impresa venisse accettato anche nel nostro paese le ricadute economiche ma soprattutto sociali sarebbero disastrose” continuano le componenti della commissione.