Gkn, la giunta fiorentina aderisce alla manifestazione del 19 luglio per il ritiro dei licenziamenti

FIRENZE – Il sindaco Dario Nardella e i suoi assessori aderiscono alla manifestazione indetta dai sindacati Cgil-Cisl-Uil per lunedì, 19 luglio, in piazza Santa Croce a difesa del lavoro e a sostegno della vertenza della Gkn per il ritiro dei licenziamenti. In piazza, quindi, “per esprimere – si legge in una nota – sostegno e […]

FIRENZE – Il sindaco Dario Nardella e i suoi assessori aderiscono alla manifestazione indetta dai sindacati Cgil-Cisl-Uil per lunedì, 19 luglio, in piazza Santa Croce a difesa del lavoro e a sostegno della vertenza della Gkn per il ritiro dei licenziamenti. In piazza, quindi, “per esprimere – si legge in una nota – sostegno e piena solidarietà ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio riuniti in assemblea permanente, ci saranno rappresentati dell’amministrazione comunale e il Gonfalone della città”.

“Firenze, come tutti gli altri Comuni della Città metropolitana, è al fianco dei lavoratori licenziati e delle loro famiglie – dice il sindaco Dario Nardella – e faremo di tutto per impedire che questa scelta del licenziamento collettivo arrivi in fondo. Non siamo di fronte a una vertenza per una crisi aziendale, ma a una decisione unilaterale di un’azienda che chiude per ragioni finanziarie”. “Serve un tavolo vero di discussione sulla Gkn, – continua – al quale siedano in presenza i vertici aziendali perché va immediatamente sospesa la procedura di licenziamento. È inaudito e di gravità assoluta il comportamento dell’azienda: ieri non si è presentata fisicamente al tavolo in prefettura ma si è limitata a un collegamento da remoto senza portare alcuna proposta concreta, anzi ha lasciato parlare un avvocato che ha affermato di volere un incontro separato con i lavoratori non riconoscendo il tavolo e mancando così di rispetto alle Istituzioni e ai rappresentanti sindacali”.

I sindacati Cgil-Cisl-Uil hanno proclamato per lunedì uno sciopero generale (previsto per le prime 4 ore di lavoro della giornata) a difesa del lavoro, a sostegno della vertenza della Gkn di Campi Bisenzio per il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro.